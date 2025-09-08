Diyanet Başkanı Erbaş ve Tevfik er-Rabia Hac ve Umre'de Yeni Kararlar Aldı

Diyanet Başkanı Erbaş ve Tevfik er-Rabia Beşiktaş'ta Ortak Basın Toplantısında

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen ortak basın toplantısında hac ve umre organizasyonlarına ilişkin önemli görüşme ve kararları paylaştı.

Başkan Erbaş'tan taziye ve iş birliği vurgusu

Erbaş, sözlerine İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik menfur saldırıda şehit olan emniyet mensupları için başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileyerek başladı. İki ülkenin tarihi ve kardeşlik bağlarına dikkat çeken Erbaş, "Halklarımız arasındaki sevgi ve muhabbet herkesin malumlarıdır. Bu önemli ve tarihi ziyaretin aramızdaki muhabbeti daha da pekiştirmesini ve her iki ülke için de hayırlı sonuçlara vesile olmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum." dedi.

Görüşmelerin içeriği ve alınan kararlar

Erbaş, toplantıda "çok önemli görüşmeler, istişareler yaptık, kararlar aldık" ifadelerini kullanarak, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere hizmetin büyük bir sorumluluk ve şerefli bir görev olduğunu vurguladı. Teknolojinin imkanlarından faydalanarak hac ve umre ziyaretlerinin huzur, sağlık ve emniyet içinde yapılması için gösterilen çabayı takdir ettiğini belirtti.

Organizasyonun küresel boyutta olduğunu ve büyük tecrübe ile özveri gerektirdiğini söyleyen Erbaş, paydaş birimlerin uyumlu çalışmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca gerçekleştirilen heyetler arası toplantılarda hem 2025 yılı değerlendirmelerinin yapıldığını hem de 2026 için iş birliği istişarelerinin sürdüğünü açıkladı.

Veriler: Umreye giden sayısı ve hizmetler

Erbaş, 2024-2025 umre sezonunda Diyanet Başkanlığı ve denetimi altındaki şirketler organizasyonuyla umreye giden sayısının 650 bin olduğunu belirtti. Bireysel seyahat vizesiyle umreye giden vatandaşlar dahil edildiğinde bu sayının daha da yüksek olduğuna dikkat çekti ve vatandaşların kutsal topraklara olan ilgi ve özleminin arttığını söyledi.

Erbaş, "Bizler de vatandaşlarımızın ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için aynı aşk ve heyecanla hizmet üretmenin gayreti içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Rabia: Sürekli görüşmeler ve kolaylıklar

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ise iki ülke arasındaki güçlü ikili ilişkilere işaret ederek, Türk hacı ve umreciler için daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla sürekli görüşme halinde olduklarını söyledi. Rabia, Türkiye'den Suudi Arabistan'a haftalık 500'e yakın sefer yapıldığını belirterek, Türk umrecilerin işlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar atıldığını ve Avrupa'da yaşayan Türklerin e-vize hizmetinden yararlanabileceğini ifade etti.

Sonuç ve değerlendirme

Toplantı sonrası Erbaş, umreyle ilgili bazı sıkıntıların olduğunun bilindiğini, bu sorunların çözümüne ilişkin her iki tarafın öneriler sunduğunu ve görüşmelerde bu konuların ele alındığını belirtti. Erbaş, "Hacılarımızın ve umrecilerimizin görevlerini daha nitelikli, daha rahat yapabilmeleri için yaşanan bu gelişmeleri daha da iyileştirmeye yönelik görüşmeler yaptık. İnşallah hem hacılarımız için hem de umrecilerimiz için hayırlara vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı; hizmet kalitesini artırma, süreçleri kolaylaştırma ve iki ülke arasında koordinasyonu güçlendirme hedefleriyle tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (solda), Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia (sağda) ile Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşma yaptı.