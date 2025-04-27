Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camilerin Eğitim Yuvası Olması Gerektiğini Vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Camilerin Rolüne Dikkat Çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin'in Erdemli ilçesindeki Koyuncu Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, camilerin sadece ibadet için değil, aynı zamanda eğitim ve kültürel gelişim için de önemli birer merkez olduğunu ifade etti.

Eğitim Yuvası Olarak Camiler

Erbaş, camilerin yaz Kur'an kursları gibi eğitim programları ile topluma büyük katkı sağladığını belirterek, "Camilerimizdeki yaz Kur'an kursları, milletimizin temel dini bilgilerini elde ettiği en önemli programlar." dedi.

Ayrıca, okullardaki din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin mühim olduğunu vurgulayan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i seçmeli olarak öğreten dersler var. Peygamber Efendimiz'in hadisleri, hayatı seçmeli ders olarak okullarımızda var. Aileler olarak bu bir fırsattır." şeklinde konuştu.

Camilerin Hayati Önemi

Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye'deki cami sayısının 90 bini geçtiğini ve camilere katkıda bulunmanın büyük bir hayır olduğunu dile getirdi. "Camilere emek vermek, camilerin yapılması için katkıda bulunmak hakikaten en büyük hayırlardan birisidir." dedi.

Erbaş, camilerin hayatın merkezi olduğunu belirterek, Müslümanların camilerden uzak kalmasının düşünülemeyeceğini kaydetti. Peygamber Efendimiz'in, kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinde yer bulacaklardan birinin kalbi camilere bağlı olan Müslümanlar olduğunu hatırlatarak, camilerin sosyal ve dini huzurun kaynağı olduğunu ifade etti.

Son olarak, Erbaş, Koyuncu Camisi'nin yapımına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile son buldu ve Erbaş, vatandaşlara öğle namazını kıldırdı. Açılış törenine ayrıca, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, İl Müftüsü Aydın Yığman ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı tamamlanan Koyuncu Camisi'nin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı tamamlanan Koyuncu Camisi'nin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.