Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gölbaşı İyilik Çarşısı'nın Açılışında Aile Vurgusu Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gölbaşı İyilik Çarşısı'nı Açtı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölbaşı İyilik Çarşısı açılışına katılarak aile ve toplumun önemine dikkat çekti. "Aile, toplumun belkemiğidir. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa devlet ve millet sağlam olur," dedi.

Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Açılışı

Erbaş, Gölbaşı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gölbaşı İyilik Çarşısı" açılış töreninde konuştu. Emeklerin önemine değinen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aileye yönelik projeler üzerinde çalışmalara verdiği önemi vurguladı.

Ramazan ve İyilik Teması

Erbaş, bu yılki ramazan temasının "Ramazan ve İyilik" olduğunu belirterek, "Ramazan ayında iyiliklerimizi daha da artırmamız gerekiyor. Yarın akşam teravih namazını kılarak ramazan ayına gireceğiz. Cenabıhak hepimizi sağlık içinde ramazana ulaştırsın," ifadelerini kullandı.

İyilik Çarşısı ve Açılış Töreni

İyilik Çarşısı, ihtiyaç sahiplerinin gıda, giysi, ayakkabı ve çocuk giyimi gibi çeşitli malzemeleri ücretsiz temin edebileceği bir yer olarak hizmet verecek. Erbaş, açılış kurdelesini keserek emeği geçenlere teşekkür etti ve açılan merkezleri gezdi.

Kendi Ziyaretleri ve Çocuklarla Sohbet

Açılışın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı İzani Turan, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Erbaş, devamında Ravza 4-6 Yaş Kur'an Kursu'na giderek çocuklarla sohbet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölbaşı İlçe Müftülüğü tarafından yapılan "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gölbaşı İyilik Çarşısı"nın açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölbaşı İlçe Müftülüğü tarafından yapılan "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gölbaşı İyilik Çarşısı"nın açılış törenine katılarak konuşma yaptı.