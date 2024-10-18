Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İlahiyat Fakülteleri Sempozyumunda Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İlahiyat Fakülteleri Sempozyumunda Açıklamalarda Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri Uluslararası Sempozyumu"nda önemli mesajlar verdi. Erbaş, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin, İslam dininin temel kavramlarının ve tarihinin derinlemesine incelendiği merkezler olduğunu ifade etti.

Epistemolojik ve Ontolojik Krizlere Dikkat Çekti

Erbaş, açılış konuşmasında, son üç asrın en büyük sorununun epistemolojik ve ontolojik kriz olduğunu vurguladı. Bilgi ve varlık tasavvurunda yaşanan sorunların sosyal, siyasal ve küresel krizlere yol açtığını belirtti.

Dinin Doğru Anlaşılması Üzerine Eleştiriler

Müslüman toplumlarda dinin doğru anlaşılması konusunda önemli krizlerin bulunduğunu kaydeden Erbaş, bu sorunların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi. “Bilginin hakikati inkar etmesi ve teknolojinin bir sömürü aracı haline dönüşmesi, Müslümanların çağa rehberlik etmedeki eksiklikleridir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Rolü

Erbaş, dini yükseköğretim kurumları ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın doğru dini bilginin üretilmesi ve toplumla buluşturulmasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. "İslam dinine dair bilgilerin doğru bir şekilde topluma sunulması gerekmektedir" dedi.

Pedagojik Formasyona İhtiyaç

Başkan Erbaş, çeşitli sosyal kesimlere dini hizmet sunabilmek için pedagojik formasyona sahip insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. İlahiyat fakültelerini bu kaynağın temini için önemli birer kurum olarak nitelendirdi.

Yükseköğretim Kurulu ile İşbirliği Protokolü

Sempozyumun ardından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında "Uluslararası İlahiyat Programı İşbirliği Protokolü" imzalandı. Protokol, YÖK Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanı tarafından onaylandı.

İlgili sempozyuma Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, eski Diyanet İşleri Başkanı ve akademisyenler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle İSAM Dr. Tayyar Altıkulaç Konferans Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri Uluslararası Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle İSAM Dr. Tayyar Altıkulaç Konferans Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri Uluslararası Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle İSAM Dr. Tayyar Altıkulaç Konferans Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri Uluslararası Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle İSAM Dr. Tayyar Altıkulaç Konferans Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri Uluslararası Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle İSAM Dr. Tayyar Altıkulaç Konferans Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri Uluslararası Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle İSAM Dr. Tayyar Altıkulaç Konferans Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri Uluslararası Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle İSAM Dr. Tayyar Altıkulaç Konferans Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri Uluslararası Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle İSAM Dr. Tayyar Altıkulaç Konferans Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri Uluslararası Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle İSAM Dr. Tayyar Altıkulaç Konferans Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri Uluslararası Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.