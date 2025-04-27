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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mersin'de Kur'an Kursu Açılışında Değerler Eğitimine Dikkat Çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin'deki Kur'an kursu açılışında değerler eğitimine vurgu yaptı ve 250 bin çocuğa ulaşmanın mutluluğunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 13:14
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mersin'de Kur'an Kursu Açılışında Değerler Eğitimine Dikkat Çekti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mersin'de Kur'an Kursu Açılışında Değerler Eğitimine Dikkat Çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin'de düzenlenen Kur'an kursu açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, yaptıkları araştırmalara dayanarak, 4-6 yaş Kur'an kurslarına devam eden çocuklar ve velileri arasında yüzde 100 memnuniyet oranı olduğunu ifade ederek, bu durumun kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Mersin'deki programı çerçevesinde Vali Atilla Toros'u makamında ziyaret eden Erbaş, ardından Erdemli ilçesindeki Akdeniz Mahallesi'nde yer alan Mohammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Çocuklara Değerler Eğitimi ile Gelecek Hazırlığı

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, çocukların bu kurslarla sevgiyi, saygıyı, sadakati öğrenip, Allah'ı ve Peygamber'i tanıyacaklarını, vatan ve millet sevgisi gibi önemli değerleri edineceklerini vurguladı. Ayrıca, “Kurslarımızda çocuklarımız sadece Kur'an'ı öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda anne-baba sevgisi, büyüklere saygı, hoşgörü gibi evrensel değerleri de öğreniyor,” dedi.

Erbaş, bireylerin karakterlerinin oluşmasında 7 yaşına kadarki eğitimin önemine dikkat çekerek, “Yarının gençlerini yetiştirirken, değerlerini bilsinler, yalan söylemenin kötülüğünü öğrensinler,” ifadesini kullandı.

250 Bin Çocuğa Değerler Eğitimi

Kurslarda 4-6 yaş grubunda değerler eğitimi alan yaklaşık 250 bin çocuk bulunduğunu aktaran Erbaş, 1,5 milyon kadar öğrencinin de mezun olduğunu söyledi. Kurslarda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan eğitim çalışmasına katılan ilahiyat fakültesi mezunu kadın hocaların görev aldığını belirtti.

Erbaş, “Daha fazla sınıf ve kurs açarak, çocuklarımıza milli değerlerimizi öğretmeyi amaçlıyoruz,” dedi. Destekleyen idarecilere ve hayırseverlere teşekkür eden Erbaş, ahlaki değerlerin önemini vurgulayarak, “Ahlaklı çocuklar, gençler yetiştirmek millet ve devlet olarak hepimizin vazifesidir,” ifadelerini kullandı.

Mersin Valisi de Katıldı

Mersin Valisi Atilla Toros ise, inancın ve ilmin izinde yükselen cami ile Kur'an kurslarına eklemeler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kurs hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, HÜDA Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İl Müftüsü Aydın Yığman, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Mersin'deki programları kapsamında, Vali Atilla Toros'u...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Mersin'deki programları kapsamında, Vali Atilla Toros'u (solda) ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Mersin'deki programları kapsamında, Vali Atilla Toros'u...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Mersin'deki programları kapsamında, Vali Atilla Toros'u (solda) ziyaret etti.

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