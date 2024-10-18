Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sokullu Mehmet Paşa Medresesi'nin Açılışına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medrese Açılışında Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, restorasyonu tamamlanan Sokullu Mehmet Paşa Medresesinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Açılış, Eyüpsultan'da gerçekleştirildi.

"Ölmez Bir Eser Bırak"

Açılış konuşmasında geçmişten gelen bir sözü dile getiren Erbaş, "Eğer ölmek istemiyorsan ölmeyecek, ölmez bir eser bırak." ifadesini aktardı. Sokullu Mehmet Paşa’nın ve büyük mimar Mimar Sinanın eserlerinin hala yaşadığını dile getiren Erbaş, bu medresenin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihya edilmesinin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Tarih ve Kültür Mirası

Erbaş, medresenin gençler, sanatçılar ve tüm vatandaşlar için hizmete sunulmuş olmasının kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. İnsanlara hizmet etmek için var olduklarını ifade eden Erbaş, camilerin medreselerle beslendiğini belirtti.

Medrese ve Eğitim

Medresenin eğitim ve tarihteki rolüne de değinen Erbaş, ilk örneğini Mescid-i Nebevi'nin içindeki suffe ile göstererek, Eyüp Sultan Camisi’nin burada olduğunu ve birçok talebenin yetiştiğini ifade etti. "Bizler de o alimlerin torunları olarak burada faaliyetler gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Açılış Törenine Katılanlar

Açılışa İl Müftüsü Safi Arpaguş, Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Mithat Bülent Özmen, Kaymakam Arslan Yurt, İlçe Müftüsü Basri Bektaş ve bazı öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından dua okundu ve açılış kurdelesi kesildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışın ardından medreseyi gezerek incelemelerde bulundu.