Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Öğretmenlere Vurgu: 'Onlar, Şahsiyetimizin Şekillendiricisidir'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde verdiği hutbede, "Şahsiyetimizin inşasında, karakterimizin gelişmesinde, kimliğimizin şekillenmesinde aileden sonra en önemli rolü, öğretmenlerimiz üstlenmektedir" dedi.

İslam'da Öğrenmenin Önemi

İslam'ın ilim öğrenmeyi ve bilgi edinmeyi emrettiğini aktaran Erbaş, "İslam, Allah'ın rızasına ulaştıran ilimlerle meşgul olmayı ibadet kabul etmiştir. İlim tahsil etmeyi, kadın erkek her Müslümana asli bir görev olarak yüklemiştir" diye konuştu.

Hazreti Muhammed'e ilk inen ayetin, "Yaratan Rabbinin adıyla oku" emri olmasının, İslam'ın eğitim ve öğretimdeki önemine vurgu yaptığına dikkat çeken Erbaş, "Okumanın ve yazmanın amacı, insanlığa faydalı olmak, toplumların kalkınması için gayret göstermektir" dedi.

Öğretmenlerin Rolü ve Sorumlulukları

Öğretmenlerin insanların ruh ve ahlaki gelişimlerine katkı sağladığını belirten Erbaş, "Fertler ve toplumlar, öğretmenlerin eseridir. Rabbimizin emaneti olan çocuklarımızın imanla, ibadetle, güzel ahlakla, saygı ve nezaketle buluşması öğretmenlerimiz eliyle gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Her öğretmenin, öğrencilerinin milli ve manevi değerlerle donanması için çaba göstermesi gerektiğini belirten Erbaş, "Öğrencisine evladı gibi şefkatle muamele eden öğretmenler, huzurlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Şiddet ve İslam

Erbaş, yeryüzünde zulüm ve haksızlıkların arttığını aktararak, "Gün geçmiyor ki kadına, çocuğa, yaşlıya yönelik yüreklerimizi sızlatan bir şiddet haberi duymayalım" dedi. İslam'ın barış ve rahmet dini olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Şiddet zulümdür, Allah'ın haram kıldığı büyük bir günah, vebali ağır bir kul hakkı ihlalidir" şeklinde konuştu.

Son Mesaj: Birlik ve Beraberlik

Günün, ilimle hikmeti, bilgiyle ahlakı buluşturma günü olduğuna işaret eden Erbaş, öğretmenlere şükranlarını sundu ve ahirete intikal edenleri rahmetle andı. Dualarında ise, "Ya Rabbi, Müslümanların birliğini, beraberliğini temin ederek, özellikle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım et" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.