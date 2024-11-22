DOLAR
34,55 -0,18%
EURO
36,03 0,56%
ALTIN
2.996,52 -1,25%
BITCOIN
3.376.176,72 0,36%

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Öğretmenlere Vurgu: 'Onlar, Şahsiyetimizin Şekillendiricisidir'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, öğretmenlerin toplumun gelişiminde kritik rol oynadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:19
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Öğretmenlere Vurgu: 'Onlar, Şahsiyetimizin Şekillendiricisidir'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde verdiği hutbede, "Şahsiyetimizin inşasında, karakterimizin gelişmesinde, kimliğimizin şekillenmesinde aileden sonra en önemli rolü, öğretmenlerimiz üstlenmektedir" dedi.

İslam'da Öğrenmenin Önemi

İslam'ın ilim öğrenmeyi ve bilgi edinmeyi emrettiğini aktaran Erbaş, "İslam, Allah'ın rızasına ulaştıran ilimlerle meşgul olmayı ibadet kabul etmiştir. İlim tahsil etmeyi, kadın erkek her Müslümana asli bir görev olarak yüklemiştir" diye konuştu.

Hazreti Muhammed'e ilk inen ayetin, "Yaratan Rabbinin adıyla oku" emri olmasının, İslam'ın eğitim ve öğretimdeki önemine vurgu yaptığına dikkat çeken Erbaş, "Okumanın ve yazmanın amacı, insanlığa faydalı olmak, toplumların kalkınması için gayret göstermektir" dedi.

Öğretmenlerin Rolü ve Sorumlulukları

Öğretmenlerin insanların ruh ve ahlaki gelişimlerine katkı sağladığını belirten Erbaş, "Fertler ve toplumlar, öğretmenlerin eseridir. Rabbimizin emaneti olan çocuklarımızın imanla, ibadetle, güzel ahlakla, saygı ve nezaketle buluşması öğretmenlerimiz eliyle gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Her öğretmenin, öğrencilerinin milli ve manevi değerlerle donanması için çaba göstermesi gerektiğini belirten Erbaş, "Öğrencisine evladı gibi şefkatle muamele eden öğretmenler, huzurlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Şiddet ve İslam

Erbaş, yeryüzünde zulüm ve haksızlıkların arttığını aktararak, "Gün geçmiyor ki kadına, çocuğa, yaşlıya yönelik yüreklerimizi sızlatan bir şiddet haberi duymayalım" dedi. İslam'ın barış ve rahmet dini olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Şiddet zulümdür, Allah'ın haram kıldığı büyük bir günah, vebali ağır bir kul hakkı ihlalidir" şeklinde konuştu.

Son Mesaj: Birlik ve Beraberlik

Günün, ilimle hikmeti, bilgiyle ahlakı buluşturma günü olduğuna işaret eden Erbaş, öğretmenlere şükranlarını sundu ve ahirete intikal edenleri rahmetle andı. Dualarında ise, "Ya Rabbi, Müslümanların birliğini, beraberliğini temin ederek, özellikle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım et" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesi'nde Savunma Yaptı: 'Devletimi ve Milletimi Sevmekten Vazgeçmeyeceğim'
2
Çin, ABD'yi Gazze'de Veto ile İnsanlık Vicdanının Karşısında Yer Almakla Suçladı
3
Çanakkale'de Feribot Seferlerinde Fırtına Nedeniyle İptaller Yaşanıyor
4
Çorum Valisi Çalgan, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı Unutmadı
5
G7, Netanyahu ve Gallant Hakkındaki UCM Tutuklama Emrini Görüşecek
6
Kanada, UCM'nin Netanyahu Kararının Ardından Uluslararası Hukuka Uymaya Çağırdı
7
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Tartışılıyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak