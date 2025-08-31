Diyanet, Mevlid-i Nebi Haftası Davetiyelerinin 'Altın Varak' İddiasını Yalanladı

Diyanet, Mevlid-i Nebi Haftası Davetiyelerine Yönelik İddiaları Reddetti

Başkanlık: Davetiyeler 'altın varaklı' değil, standart baskı tekniğiyle hazırlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası'na ilişkin bazı basın ve sosyal medya organlarında yer alan davetiye iddialarını kamuoyuna açıklamak üzere yalanladı. Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"Davetiyeler, piyasadaki standart baskı teknikleriyle hazırlanmış olup, Başkanlığımız bugüne kadar hiçbir davetiyesinde altın süsleme unsurlarına yer vermemiştir."

Açıklamada, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin Hicri 1500. yılı olması vesilesiyle Cumhurbaşkanlığının himayelerinde "Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" temasıyla kutlanacağı; etkinliklerin 3 Eylül 2025-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında planlandığı hatırlatıldı.

Başkanlık, davetiyelerin yalnızca Hicri 1500. yıl anısına kültürel bir hatıra olarak tasarlandığını ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek hazırlandığını belirtti. Haber metninde, davetiyelerin sade bir üslupla tasarlandığı; ön yüzünde gül motifi, arka yüzünde program bilgileri bulunduğu ve birçok davetlinin davetiyeyi dijital olarak aldığı kaydedildi.

Yetkililer, bazı haberlerde iddia edildiği gibi altın varaklı bir basım kesinlikle söz konusu değildir ifadesini yineleyerek, yanıltıcı ve maksatlı haberlerin yer aldığı medya ve sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, Başkanlığın bugüne kadar davetiyelerinde altın süsleme unsurlarına yer vermediği bir kez daha vurgulandı.