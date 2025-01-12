Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için kararlı bir şekilde evlat nöbetine devam ediyor. Anne Ayten Elhaman, 'Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim' dedi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:32
Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için başlatılan evlat nöbeti, 1959'uncu gününde kararlılıkla sürüyor. 3 Eylül 2019'dan bu yana eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlatlarına kavuşma umuduyla bekleyişlerini sürdürüyor.

Anne Ayten Elhaman'ın İfadesi

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla nöbet tutan annelerden Ayten Elhaman, 7 yıldır görmediği oğlu Bayram'ı çok özlediğini belirtti. Elhaman, “Yılmayacağız, kararlıyız. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim.” dedi.

Oğluna Teslim Olması Çağrısı

Ayten Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, evlatlarına kavuşma umutlarının güçlü olduğunu ifade etti.

Anne Sevgi Çağmar'ın Umutları

Diğer bir anne Sevgi Çağmar da yaklaşık 10 yıldır oğluna hasret kaldığını söyledi. Oğlunun üniversitede okuduğu sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü aktaran Çağmar, “Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan gel. Seni çok özledim. Buradayız ve buradan gitmeyeceğiz. Devletimiz yanımızdadır. Silahları gömün, gelin.” diyerek çağrıda bulundu.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

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