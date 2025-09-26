Diyarbakır Anneleri'ne Bir Aile Daha: Fatma Laçin 2216. Günde Oğlunu İstiyor

Diyarbakır'daki oturma eylemine bir aile daha katıldı. 3 Eylül 2019'da başlayan eylem 2216'ncı gününde; anne Fatma Laçin, 19 yaşındaki oğlu Muhammed için çağrı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:12
Oturma eylemine yeni katılım

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2216'ncı gününde devam ediyor.

Diyarbakır'dan 19 yaşında dağa götürülen oğlu Muhammed için gelen anne Fatma Laçin, oturma eylemine dahil oldu.

Anne Laçin, gazetecilere oğlunu çok sevdiğini ve sürekli onu aradığını söyledi. Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Laçin, şöyle konuştu:

"Oğlum, sesimi duy, evine dön, sen nasıl bizi bırakıp gittin? Gecem gündüzüm belli değil yolunu gözlüyorum. Oğlumu istiyorum. Her anne evladını istiyor. Oğlum ablan ve kardeşlerin seni özledi, gece gündüz seni arıyorlar, neredesin Muhammed?"

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine...

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı. Diyarbakır'dan 19 yaşında dağa götürülen oğlu Muhammed için gelen anne Fatma Laçin (sağda) de oturma eylemine dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine...

