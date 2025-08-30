DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.467.423,97 -0,99%

Diyarbakır Bağlar'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Bağlar'da kargo aracıyla yapılacağı ihbar edilen silah sevkiyatında S.K. (25) gözaltına alındı; şampuan kutusunda 5 tabanca ve 5 şarjör bulundu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:39
Diyarbakır Bağlar'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Diyarbakır Bağlar'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun nedeni ve yürütücü birimler

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kargo aracıyla nakil belgesi olmadan silah sevkiyatı yapılacağı yönünde bir ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti.

Ele geçirilenler ve gözaltı

Ekiplerin takibi sonucu, kargoyu teslim alan S.K.'nin (25) gözaltına alındığı bildirildi. Kargo açıldığında, şampuan kutusu içerisine gizlenmiş 5 tabanca ve 5 şarjör bulundu.

Soruşturma

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 5 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da 30 Ağustos'ta TCG Enez Ziyarete Açıldı
2
Ordu Mesudiye'de Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Erdoğan: MSÜ ile 9 Yılda İmkansızı Başardık — Harp Okulları Diploma Töreni
4
Mısır'ın Matruh vilayetinde tren kazası: 3 ölü, 54 yaralı
5
Darende Zengibar Festivali'nde Trap Atışları Turnuvası — 108 Sporcu Yarıştı
6
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor
7
Macaristan: AB ve Üye Ülkeler 'Uzun Savaşa' Hazırlanıyor — Szijjarto Kopenhag'da Uyardı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta