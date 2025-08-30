Diyarbakır Bağlar'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun nedeni ve yürütücü birimler
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kargo aracıyla nakil belgesi olmadan silah sevkiyatı yapılacağı yönünde bir ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti.
Ele geçirilenler ve gözaltı
Ekiplerin takibi sonucu, kargoyu teslim alan S.K.'nin (25) gözaltına alındığı bildirildi. Kargo açıldığında, şampuan kutusu içerisine gizlenmiş 5 tabanca ve 5 şarjör bulundu.
Soruşturma
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
