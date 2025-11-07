Diyarbakır Bağlar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama
Olay ve soruşturma detayları
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karahan Mahallesi'nde 5 Kasım tarihinde meydana gelen silahlı kavgada, N.T (52) hayatını kaybetti, H.T (45) ise yaralandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.
