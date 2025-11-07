Diyarbakır Bağlar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama

Diyarbakır Bağlar Karahan Mahallesi'nde 5 Kasım'da yaşanan silahlı kavgada N.T (52) hayatını kaybetti, H.T (45) yaralandı; 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 21:02
Olay ve soruşturma detayları

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karahan Mahallesi'nde 5 Kasım tarihinde meydana gelen silahlı kavgada, N.T (52) hayatını kaybetti, H.T (45) ise yaralandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

