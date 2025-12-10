DOLAR
Diyarbakır'da 426 kg Son Kullanma Tarihi Geçmiş Tavuk İmha Edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denetimlerde 426 kilogram son kullanma tarihi geçmiş tavuk ürününe el koyarak imha etti; ilgili işletmelere yasal işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:43
Diyarbakır'da 426 kg Son Kullanma Tarihi Geçmiş Tavuk İmha Edildi

Diyarbakır'da 426 kilogram son kullanma tarihi geçmiş tavuk ürünü imha edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen gıda denetimlerinde halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koyarak imha etti.

Denetimde tespit edilenler

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Gıda Denetim ile Zabıta ekipleri son iki günde tavuk döner satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler yaptı. Denetimlerde kullanılan malzemeler, ürünlerin son kullanma tarihleri, hazırlama üniteleri ve iş yeri hijyeni detaylı şekilde kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde halk sağlığını tehdit eden, insan sağlığı açısından kullanılamayacak durumda olan 426 kilogram tavuk ürününe el konularak imha edilmek üzere alındı. Ekipler, ilgili işletmeler hakkında yasal işlem gerçekleştirdi.

Yıllık denetim ve eğitim çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi, halkın gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 2025 yılı boyunca düzenli denetimler ve iş başı eğitimleri düzenledi. İş başı eğitim çalışmaları kapsamında 24 bin 718 kişiye sağlıklı gıda ve hijyen eğitimi verildi. Ekipler saha çalışmalarında 8 bin 178 iş yerini denetledi.

