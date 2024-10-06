Diyarbakır'da 9. Alimler Buluşması'nda Önemli Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Diyarbakır'da 9. Alimler Buluşması Düzenlendi

Diyarbakır'da, Alimler ve Medreseler Birliği tarafından düzenlenen "9. Alimler Buluşması" geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Etkinlik, Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda yapıldı ve Türkiye dışında İran, Suriye, Filistin, Mısır, Afganistan, Katar, Lübnan, Sudan, Senegal, Suudi Arabistan ve Ürdün'den temsilcilerin katılımına ev sahipliği yaptı.

Sonuç Bildirgesi Okundu

İki gün süren takdim ve müzakerelerin ardından hazırlanan sonuç bildirgesi, Alimler ve Medreseler Birliği üyesi Ramazan İnan tarafından Türkçe olarak okundu. İnan, Kudüs'ün Müslümanlar için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Kudüs, ilk kıblemizdir. Kudüs davası, tüm Müslümanların ortak davasıdır." şeklinde konuştu.

Filistin İçin Somut Adımlar Talep Edildi

İnan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekerek, bu saldırıların durdurulması için yapılan çağrıların yetersiz kaldığını ifade etti. İnan, "İşgal sona erene kadar ve Mescid-i Aksa, Kudüs-ü Şerif ile Filistin özgürleştirilene kadar, İslam adına çalışanların önceliği bu mücadeleye destek vermek olmalıdır. Ayrıca, Siyonist işgalcilerin ve onlara destek veren devletlerin mallarını boykot etmeliyiz. Bizlerin, bu ciddi sorunlara daha fazla duyarsız kalmaması gerekir." dedi.

Vaiz Mehmet Fatih Varol'dan Arapça Okuma

Etkinlikte, sonuç bildirgesi Vaiz Mehmet Fatih Varol tarafından Arapça olarak da okundu. Bu önemli buluşmanın, Filistin ve Kudüs davasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.