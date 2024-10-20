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Diyarbakır'da AK Parti Sur İlçe Kongresi'nde Vurucu Mesajlar

Çalışma Bakanı Işıkhan, Diyarbakır'da terörle mücadele ve sosyal politikalar üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 15:00
Diyarbakır'da AK Parti Sur İlçe Kongresi'nde Vurucu Mesajlar

Diyarbakır'da AK Parti Sur İlçe Kongresi'nde Vurucu Mesajlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır'da gerçekleştirilen AK Parti Sur 6. Olağan Kongresi'nde konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Gazze'de yükselen ateşin dumanı hepimizi boğuyor. Bu ateşi yarın bizim topraklarımıza sıçratmak isteyenleri unutmamalıyız" diyerek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

AK Parti: Birlik ve Beraberlik İçin Kurulmuş Bir Parti

Işıkhan, konuşmasında AK Parti'nin memleket sevdalıları tarafından kurulduğunu belirterek, "Her kongrede daha da yenilenerek, daha güçlü çıkıyoruz. Çünkü AK Parti, gücünü inandığı değerlerden alıyor. Son 22 yılda sosyal güvenlikten eğitime her alanda önemli başarılar elde ettik" dedi.

Gazze ve Ortadoğu'ya Dikkat

Bakan Işıkhan, "Bu coğrafyada güçlü olmalıyız. Gazze'deki ateş, bizim bölgemizi tehdit ediyor. İnsanı yaralayan bu saldırılar, sadece Gazze'yi değil, tüm İslam coğrafyasını etkilemekte" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Huzur Merkezi Olması

Işıkhan, gerçekleşen kongrede Diyarbakır'ın artık terörün değil, huzurun merkezi olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu şehirdeki terörle mücadelenin süreceğini vurguladı.

Turizmdeki Artış ve Yerel Yönetimlerin Rolü

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, geçen yıl Diyarbakır'a 1 milyondan fazla turist geldiğini belirterek, turizmdeki artışın önemine değindi. Ensarioğlu, "Huzuru ve güzelliği korumak, huzur ortamını siyasi heveslere kurban etmemek zorundayız" şeklinde konuştu.

Sonuç ve Gelecek Hedefler

AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, İslam coğrafyasındaki tehlikelere dikkat çekerek, "85 milyonun tek vücut olma zamanı geldi" dedi. Mehmet Raşit Ocak ise, 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtirmek için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Kongrede mevcut başkan Davut Yıldız yeniden seçildi.

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