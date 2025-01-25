Diyarbakır'da Çocuklar Sıfır Atık Bilinciyle Oyun Materyalleri Yapıyor

Diyarbakır'da Sıfır Atık Projesi ile Çocukların Yaratıcılığı Öne Çıkıyor

Yenişehir Gençlik Merkezi'nde çocuklar, çevre bilinci kazanmaları amacıyla geri dönüşüm malzemeleri kullanarak oyun materyalleri hazırlıyor.

Merkez, Yenişehir ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlıdır. Gençlik Lideri Yener Yılmaz öncülüğünde çocuklar, sıfır atık bilinci ile çeşitli oyun materyalleri oluşturuyor. Ahşap palet, eski boru, hortum, karton, mukavva, plastik şişe, kapak ve kumaş gibi atıkları kullanarak çember, minyatür kale, parkur, twister, akıl küpü, renkli pinpon, bowling ve denge oyunu gibi materyaller yapıyorlar.

Çocukların Eğlenceli Zaman Geçirmesi Amaçlanıyor

Bu oyun materyalleri ile çocuklar çevre dostu bir yaklaşım sergileyerek eğlenceli vakit geçiriyorlar. Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan materyallerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Erpin, "Elimizdeki malzemeleri nasıl değerlendirebiliriz, atık malzemelerden neler yapabiliriz diye kafa yorduk ve çok güzel oyun grupları ortaya çıktı." dedi.

Çocuklara oyun oynamayı öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erpin, çocukların bu projede yer alarak keyif aldıklarını belirtti.

İlçedeki Okullara Destek

Gençlik Lideri Yener Yılmaz, merkezde ve gittiği köy okullarında oyun gereçlerinin yetersiz olduğunu fark ettiğine dikkat çekerek, "Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyun gereçlerini kırsaldaki okullara da dağıttık. Bu oyunlar çocukların geri dönüşüme katkı sağlamalarını teşvik ediyor." şeklinde konuştu.

16 yaşındaki Medine Can, geri dönüşüm malzemeleri ile oyun materyalleri yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Arkadaşlarımızla çeşitli oyunlar da oynuyoruz. Geri dönüşüm malzemelerinin atılmasını istemiyoruz.” dedi.

12 yaşındaki Hiranur Gülen, etkinliğin keyifli olduğunu söyleyerek, “Görmediğimiz oyunları burada gördük ve çok eğleniyoruz. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyun gereçleriyle bilinçlendik.” açıklamasında bulundu.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi'nde Gençlik Lideri Yener Yılmaz'ın öncülüğünde çocuklar geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri hazırlıyor. Çocuklar çember, minyatür kale, parkur, twister, akıl küpü, renkli pinpon, bowling ve denge oyunu gibi çeşitli oyun materyallerini, ahşap palet, eskiyen boru, hortum, karton, mukavva, plastik şişe, kapak ve kumaş gibi atıkları kullanarak yapıyor. Bu oyun materyalleriyle çevre dostu bir yaklaşımla çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi'nde Gençlik Lideri Yener Yılmaz'ın öncülüğünde çocuklar geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri hazırlıyor. Çocuklar çember, minyatür kale, parkur, twister, akıl küpü, renkli pinpon, bowling ve denge oyunu gibi çeşitli oyun materyallerini, ahşap palet, eskiyen boru, hortum, karton, mukavva, plastik şişe, kapak ve kumaş gibi atıkları kullanarak yapıyor. Bu oyun materyalleriyle çevre dostu bir yaklaşımla çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanıyor.