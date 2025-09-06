Diyarbakır'da Deprem Sonrası Eğitimde Hız: 70 Okul Tamam, 70 Okulda 1259 Derslik 2026'da Açılacak

Diyarbakır'da deprem sonrası eğitime hız: 70 okul tamamlandı, 70 okulun yapımı sürüyor

ÖMER YASİN ERGİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Diyarbakır'da eğitim altyapısı hızla yenileniyor. Depremde ağır ve orta hasar alan okulların kontrollü yıkımının ardından yeni okul yatırımları hayata geçirildi.

Yapılan ve planlanan okulların detayları

Depremler sonrası yıkımı gerçekleştirilen 20 okulın yerine, 1190 derslikli 70 okul inşa edilerek hizmete açıldı. Yapımı devam eden diğer projelerle birlikte kentte toplam 1259 derslikli 70 okul daha 2026 yılının sonuna kadar kademeli olarak eğitime kazandırılacak.

6 Şubat 2023'te Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, orta ve ağır hasar gören 93 derslikli 20 okul kontrollü şekilde yıkıldı ve yerine modern eğitim yapıları inşa edilmeye başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Sadoğlu, "Depremden önce ilimizde 13 bin 651 derslikli 1621 okul bulunmaktaydı. Devletimizin yaptığı yatırımlarla tamamlanan ve yapımı devam eden dersliklerle sayımız 16 bine ulaşacak ve %17'lik bir artış gerçekleşecek" dedi.

Sadoğlu ayrıca, "Halen kullandığımız derslik sayımız da deprem öncesi derslik sayılarından çok fazla. Geçtiğimiz dönemde 50 okulumuz tamamlandı ve eğitim öğretime açıldı. Bu yıl da 2025-2026 eğitim öğretim başlangıcı itibarıyla 8 Eylül'de 20 okulumuz da hizmete girecek" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların geleceğe umutla bakmasını sağlamak amacıyla okulların hazırlığı, araç-gereç ve donatı malzemelerinin temini konusunda yoğun çalışma yürüttüklerini vurguluyor. Yapılan yatırımların, Diyarbakır eğitiminin kalitesini artırması ve öğrenci başarısına katkı sunması hedefleniyor.