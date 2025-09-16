Diyarbakır'da Kayıp 16 Yaşındaki Betül K. Batman'da Bulundu

Kayıp ihbarı verilen genç kızın bulunmasıyla aile rahat nefes aldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Körhat Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki Betül K, 13 Eylül'de evinden çıkarak markete gideceğini söylemiş ancak geri dönmemişti. Ailesi, kızlarının kaybolmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine güvenlik güçleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Aile fertleri, kızlarını görenlerden bilgi paylaşmalarını istemişti.

Yapılan araştırma sonucu Betül K'nin Batman'da olduğu belirlendi. Polis ekiplerince bulunan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, Betül K'nin en kısa sürede ailesine teslim edileceğini açıkladı.