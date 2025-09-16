Diyarbakır'da Kayıp 16 Yaşındaki Betül K. Batman'da Bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 13 Eylül'de kaybolan 16 yaşındaki Betül K., Batman'da bulundu; sağlık durumu iyi, polis ailesine teslim edecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 00:04
Diyarbakır'da Kayıp 16 Yaşındaki Betül K. Batman'da Bulundu

Diyarbakır'da Kayıp 16 Yaşındaki Betül K. Batman'da Bulundu

Kayıp ihbarı verilen genç kızın bulunmasıyla aile rahat nefes aldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Körhat Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki Betül K, 13 Eylül'de evinden çıkarak markete gideceğini söylemiş ancak geri dönmemişti. Ailesi, kızlarının kaybolmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine güvenlik güçleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Aile fertleri, kızlarını görenlerden bilgi paylaşmalarını istemişti.

Yapılan araştırma sonucu Betül K'nin Batman'da olduğu belirlendi. Polis ekiplerince bulunan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, Betül K'nin en kısa sürede ailesine teslim edileceğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollanda'da Şiddetli Fırtına: Konteynerler ve Ağaçlar Devrildi
2
İsrail, Netanyahu’nun Trump’ı Doha saldırısı öncesi bilgilendirdiği iddiasını reddetti
3
Elazığ Valiliği: Hankendi Mahallesi'nde Patlama İhbarı, İncelemede Olumsuzluk Bulunmadı
4
Konya Karatay'da İnşaatta İşçi Ağır Yaralı Bulundu
5
Şanlıurfa Bozova'da halatı kopan yük asansörü düştü: 4 yaralı
6
Diyarbakır'da Kayıp 16 Yaşındaki Betül K. Batman'da Bulundu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü