Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 1'i Bebek, 11 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrilen minibüste 1'i bebek olmak üzere 11 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:35
Kaza Detayları ve Müdahale

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen kazada, kırsal Salat Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan minibüs devrildi. Araçta bulunan 1'i bebek olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 25 AN 427 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu oluşan kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, minibüs gezi amacıyla Erzurum'dan Mardin'in Midyat ilçesine gidenleri taşıyordu.

