DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.102.926,98 -0,72%

Diyarbakır'da Oğlunun Çekiçli Saldırısına Uğrayan Baba Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da bir baba, tartıştığı oğlu tarafından çekiçle saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 14:21
Diyarbakır'da Oğlunun Çekiçli Saldırısına Uğrayan Baba Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, son derece endişe verici bir olay yaşandı. Şehitlik Mahallesi'ndeki müstakil bir evde, Y.B. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştığı babası M.B'nin (44) kafasına çekiçle vurdu.

Saldırı sonucunda baba M.B. ağır yaralar aldı. Olayın ardından, hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Yaralı baba, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili olarak yaralının oğlu Y.B.'yi gözaltına aldı. Hastanede tedavisi süren M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi oğlunun çekiçli saldırısında ağır yaralandı....

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi oğlunun çekiçli saldırısında ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi oğlunun çekiçli saldırısında ağır yaralandı....

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi oğlunun çekiçli saldırısında ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Engelli Genç İçin Temsili Asker Eğlencesi Düzenlendi
2
Zeybekci'den Ekonomik İyileşme Vurgusu: 'Türkiye Çarklarını Hızla Dönmeye Başlayacak!'
3
Mardin'de 400 Dekar Buğday Alanı Yanarak Zarar Gördü
4
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Filistin'e Destek Mesajı
5
Hatay'da Babanın Kızına Kıydığı Olay: Eşi Yaralı
6
Çalışkan'dan İzmir Belediyesindeki Grev Sürecine İlişkin Önemli Açıklamalar
7
8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda 35 Eser Sergilendi

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi