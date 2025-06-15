Diyarbakır'da Oğlunun Çekiçli Saldırısına Uğrayan Baba Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, son derece endişe verici bir olay yaşandı. Şehitlik Mahallesi'ndeki müstakil bir evde, Y.B. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştığı babası M.B'nin (44) kafasına çekiçle vurdu.

Saldırı sonucunda baba M.B. ağır yaralar aldı. Olayın ardından, hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Yaralı baba, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili olarak yaralının oğlu Y.B.'yi gözaltına aldı. Hastanede tedavisi süren M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi oğlunun çekiçli saldırısında ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi oğlunun çekiçli saldırısında ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.