Diyarbakır'da Operasyon: 7 Uzun Namlulu Silah ve 2 bin 208 Fişek Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Operasyon ve koordinasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Ergani ve Bismil İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Bazı şüphelilerin ikametlerinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Arama yapılan adresler ve şüpheliler

Ergani'de S.Z, S.Ş. ve M.Ş. ile Bismil'de C.S.K, A.D. ve A.D. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda aranan malzemeler tespit edildi.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda 7 uzun namlulu silah, 2 bin 208 fişek ve 8 şarjör bulundu. Ele geçirilen malzemeler delil olarak muhafaza altına alındı.

Hukuki süreç

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

