Diyarbakır'da PTT Çalışanlarından Rize Protestosu

Diyarbakır'da PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti ve şiddeti kınadı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:46
Diyarbakır'da PTT Çalışanlarından Rize Protestosu

Diyarbakır'da PTT Çalışanlarından Rize'deki Vahşete Tepki

Diyarbakır'da PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahlı saldırıyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için bir araya geldi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Posta Dağıtım Müdürlüğü önünde toplanan sendika mensubu PTT çalışanları adına açıklama yapan Birlik Haber-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Hafid Tarhan, bu üzücü olayın kendilerini derin bir acıya boğduğunu vurguladı.

Şiddeti Kınama ve Dayanışma Çağrısı

Tarhan, protesto konuşmasında, "Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu elim olay sadece PTT camiasının değil, bütün bir toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşın yaşam hakkına ve hizmet alma hakkına saldırıdır." dedi.

Tarhan ayrıca, kamu çalışanlarının görevlerini yerine getirirken can güvenliğinden endişe duymaması gerektiğini belirterek, toplumsal dayanışmanın önemine değindi: "Toplum olarak şiddetin her türlüsünü lanetlemeli, birlik ve dayanışma içinde bu sorunla mücadele etmeliyiz. Kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi. Hayatını kaybeden çalışanlar için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Açıklamada, Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir de yer aldı.

Rize'deki Olayın Detayları

Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde, 7 Ocak tarihinde Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt, silah ile açılan ateş sonucu öldürüldü. Olay sonrasında kaçan zanlı, bir binanın çatı katında yakalanarak, "kamu görevlisinin görevi başında öldürülmesi" ve "ruhsatsız silah kullanmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

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