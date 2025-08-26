DOLAR
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü, 7 Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır Kayapınar'da 22 Ağustos'ta çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan M.T. 23 Ağustos'ta yaşamını yitirdi; soruşturmada 7 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:58
Merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturmada 7 zanlı gözaltına alındı. Olayda ağır yaralanan bir kişinin yaşamını yitirmesi ve bir otomobilin ateşe verilmesi, bölgeyi alarma geçirdi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Mezopotamya Mahallesindeki Musa Anter Caddesinde 22 Ağustos tarihinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada M.T. (24) ağır yaralanmış, bir otomobil ise ateşe verilmişti.

M.T., hastanede tedavi gördüğü sırada 23 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Gelişmelerle ilgili soruşturma sürüyor.

