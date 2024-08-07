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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Yoldan Geçen Bir Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir silahlı kavga yaşandı, olayda yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:58
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Yoldan Geçen Bir Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Olayı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde, komşu gruplar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga Anında Yaralanan Kurban

Kavga esnasında yoldan geçen S.Y. isimli bir kişiye isabet eden kurşun, onu yaraladı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis, olay yerine sevk edildi. Yaralı S.Y., Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis Çalışmaları Başladı

Yetkililer, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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