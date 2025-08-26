DOLAR
Diyarbakır'da Silahlı Kavgada 3 Şüpheli Tutuklandı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır'da 22 Ağustos'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı; 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:55
Diyarbakır'da Silahlı Kavgada 3 Şüpheli Tutuklandı

Olay ve soruşturmada son durum

Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. 22 Ağustos tarihinde merkez Yenişehir ilçesinin kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evlerinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında başlayan olayda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildiler.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğer 10'u serbest bırakıldı. Soruşturmanın ve adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

