Diyarbakır'da Takside Cinayet ve İntihar: Karı-Koca Öldü

Diyarbakır Bağlar'da takside K.D.'nin eşi N.D.'yi vurmasının ardından intihar ettiği, sürücünün yaralandığı olayda çift hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:42
Diyarbakır'da Takside Cinayet ve İntihar: Karı-Koca Öldü

Diyarbakır'da Takside Cinayet ve İntihar: Karı-Koca Öldü

Olayın Ayrıntıları

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta meydana gelen olayda, takside bulunan N.D. (24), eşi K.D. (29) tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırının ardından K.D. intihar girişiminde bulundu.

Saldırı sırasında araç sürücüsü İ.Y. de yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Hastane Süreci

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Çiftten biri kentteki özel bir hastaneye, diğeri ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen karı-kocanın hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

