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Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 08:03
Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Diyarbakır'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle bağlantılı olarak yürütülen çalışmalarda 18 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyon Detayları

Operasyonun amaçları arasında, yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden şüphelileri yakalamak yer alıyordu.

Yapılan MASAK incelemeleri neticesinde, şüphelilerin yaklaşık 25 milyon lira işlem hacmi gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, Diyarbakır, Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum’da yakalandı.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Burada yapılan sorgulamalar sonucunda, 5 kişi serbest bırakılırken, diğer 10 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik kararıyla bu 10 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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