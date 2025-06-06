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Diyarbakır'daki Yangında Yük Asansörüyle Kurtarma Operasyonu

Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında, bir nakliye işletmecisi 4 kişinin kurtarılmasına yardım etti. Hayatını kaybedenler ise aynı aileden.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 18:53
Diyarbakır'daki Yangında Yük Asansörüyle Kurtarma Operasyonu

Diyarbakır'da Yangın Faciası: 4 Can Kaybı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde, 13 katlı bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Yangında nakliye firması işletmecisi Emrullah Eligül, yük taşıma asansörü ile tahliye çalışmalarına destekte bulundu.

Yangın Anındaki Kahramanlık

Yangın sırasında markette alışverişte olan Eligül, bir akrabasının telefonuyla olay yerine geldi. Orada itfaiye, ambulans ve polis ekiplerinin bulunduğunu gören Eligül, mahsur kalanların yardım çağrılarına kayıtsız kalamadı. “Binanın sol tarafında itfaiye ekipleri olduğu için sağ tarafa geçip, yüksek katlardan başlayarak mahsur kalanları kurtardım”

Tecrübenin Getirdiği Hız

Eligül, “13 yıldır bu işi yaptığım için tecrübe sahibiyim” diyerek, üst katlardan aşağı inmenin önemine değindi. “5 dakika arayla her katta asansör kurulmuş olur”

İnsanlar İçin Veri ve Meseleye Duyarlılık

Yangından sonra kendisini yorgun hissettiğini ifade eden Eligül, bir teyzenin tuzlu ayranı ile kendine geldiğini belirtti. “Olaydan sonra ailenin ve çevre insanların desteği sayesinde büyük bir başarı sağladığımı anladım”

Yangında Hayatını Kaybedenler

Yangında hayatını kaybedenler arasında anne Bircan Çavdar (36) ve çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) bulunmakta. Yangın sonrası hastaneye kaldırılan 17 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi.

Yangının meydana geldiği apartmanın boş olduğu ve bazı sakinlerin, kullanılamaz durumdaki evlerinden eşyalarını aldığı gözlemlendi.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında bir nakliye...

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında bir nakliye firması işletmecisi Emrullah Eligül, yük taşıma asansörüyle tahliye çalışmasına destek verdi. Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla kurtarırken, nakliye firması işletmecisi Emrullah Eligül de yük taşıma asansörüyle tahliye çalışmasına destek oldu.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında bir nakliye...

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında bir nakliye firması işletmecisi Emrullah Eligül, yük taşıma asansörüyle tahliye çalışmasına destek verdi. Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla kurtarırken, nakliye firması işletmecisi Emrullah Eligül de yük taşıma asansörüyle tahliye çalışmasına destek oldu.

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