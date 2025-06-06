Diyarbakır'daki Yangında Yük Asansörüyle Kurtarma Operasyonu

Diyarbakır'da Yangın Faciası: 4 Can Kaybı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde, 13 katlı bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Yangında nakliye firması işletmecisi Emrullah Eligül, yük taşıma asansörü ile tahliye çalışmalarına destekte bulundu.

Yangın Anındaki Kahramanlık