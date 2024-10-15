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Diyarbakır'daki Yasa Dışı Miting Üzerine İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'daki izinsiz miting ve gözaltılara dair önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:03
Diyarbakır'daki Yasa Dışı Miting Üzerine İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

Diyarbakır'da Gerçekleştirilen Yasa Dışı Miting Üzerine Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da pazar günü düzenlenmesi planlanan izinsiz miting ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yerlikaya, 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 sosyal medya hesabının, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğraflarını paylaştığını belirtti ve güvenlik güçlerinin konuya müdahale ettiğini aktardı.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır Valiliği tarafından kamu düzeninin korunması amacıyla alınan yasaklara rağmen, mitingin yasal çerçeve dışına taşındığını ifade etti. Yapılan operasyonlar sonucunda, 5 kişi gözaltına alındı ve bunlardan birinin tutuklandığını, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Adli süreçlerin devam ettiğini vurguladı.

36 İlde Acil Önlemler

Ayrıca, pazar günü yapılacak mitingin duyurusu öncesi 36 ilde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 269 örgüt üyesinin gözaltına alındığını kaydeden Yerlikaya, bu süreçte çeşitli illerdeki illegal faaliyetler ile bağlantılı kişilerin de tespit edilerek yakalandıklarını belirtti.

Kararlılıkla Mücadele

Bakan, operasyonlardan sorumlu olan birim ve kişileri tebrik ederken, ülkenin güvenliği için terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini ifade etti. "Milletimizin duası sizinle," diyerek, operasyona katılan tüm güvenlik güçlerine moral desteği verdi.

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