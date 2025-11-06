Diyarbakır İhracatta %17,5 Arttı: İhracat 235,3 Milyon ABD Doları

Diyarbakır İhracatta %17,5 Büyüme Kaydetti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, 2025 yılının ilk 10 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 büyüme ile ihracatın 235,3 milyon ABD dolarına ulaştığını açıkladı.

Ülke Bazlı Performans

Irak, 120 milyon doları aşan hacmiyle ihracatta birinci sırada yer aldı. Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Yıldız Türk, bu ülkeye yapılan ihracatın 2024’ün aynı dönemine göre %16 büyüdüğünü bildirdi.

Türk, ‘‘Irak’ı, 11,4 milyon dolarla Suriye takip etmekte olup, bu ülkeye yapılan ihracatımızda geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına (yüzde 97) yakın bir artış gözlemlenmiştir. 7,4 milyon dolar ile Azerbaycan üçüncü sırada yer alırken, bu pazarda da %123 gibi yüksek bir büyüme gerçekleşti. Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla 6,6 milyon dolar ile Gürcistan (yüzde 4 büyüme) ve 6,2 milyon dolar ile Almanya (yüzde 49 büyüme) bulunmaktadır. Bu veriler, komşu coğrafyamızın yanı sıra Avrupa pazarındaki başarımızı da göstermektedir.’’

Sektörel Görünüm

Sektörel dağılımda Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 39,9 milyon dolarlık ihracatla lider konumda olup, bu sektör 2024’e göre %29 artış kaydetti. Bunu 37,3 milyon dolarlık hacimle demir ve demir dışı metaller sektörü takip ediyor; bu alandaki büyüme %2,3 olarak gerçekleşti. Ayrıca hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 30,6 milyon dolarlık ihracatla önemli bir pay tutmaya devam ediyor.

Irak Pazarı ve Sektörel Dalgalanmalar

Irak pazarındaki ayrıntılara değinen Türk, şu değerlendirmeyi yaptı: ’Diyarbakır’dan Irak’a yapılan ihracat, 2024’ün ilk on ayında 103,4 milyon dolar iken, 2025’te 120 milyon dolara yükselmiştir. Bu, 16 milyon dolarlık mutlak artış ve yüzde 16’lık bir büyüme anlamına gelmektedir. Irak, toplam ihracatımız içindeki yüzde 51’lik payı ile Diyarbakır ticaretinin tartışmasız lokomotif pazarı olmaya devam etmektedir.’

Türk, sektörler bazında dalgalanmalara da dikkat çekerek, özellikle Tekstil ve Hammaddeleri ile Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörlerinin yılın başında olumlu bir performans sergilediğini, ancak yılın ilerleyen aylarında bu ivmenin korunamadığını belirtti. Hazır giyim sektöründe eylül ayı itibarıyla aylık bazda yaklaşık %40 seviyesinde daralma gözlendiğini aktaran Türk, bu durumun küresel talep dalgalanmaları ve sezonluk etkilerle ilişkili olabileceğini ve yeni stratejilere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

DIŞ TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI YILDIZ TÜRK