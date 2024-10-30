Diyarbakır Jandarması, Kan Örneği Alımı İddialarını Yalanladı

Diyarbakır Jandarma Kan Örneği İddialarını Reddetti

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı, 8 yaşındaki Narin Güran’ın arama çalışmaları çerçevesinde Yüksel Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığına dair çıkan iddiaları yalanladı.

Açıklama ve Gerçekler

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, 30 Ekim tarihinde bir televizyon kanalıyla paylaşılan haberde, Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yapılan araştırmalarda, anne Yüksel Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı iddiasında bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, aile bireylerinin kendi kararlarıyla ambulansa giderek Yüksel Güran'ın kan örneğini aldırdığı ifade edildi. Ayrıca, bu sürecin ardından 112 ambulans görevlilerinin jandarma ekiplerini bilgilendirdiği ve jandarmanın durumu Cumhuriyet Savcılığına ilettiği belirtildi.

Yanıltıcı İddialar

Jandarma yetkilileri, "İddia edildiği gibi jandarma nezaretinde kan örneği alınmamıştır. Ekiplerimiz, olayla ilgili hazırlanan tutanağı Cumhuriyet Savcısına iletmiştir. Haberde yer alan bilgiler yanıltıcıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.