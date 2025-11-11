Diyarbakır Kayapınar'da 15 Siteye Geri Dönüşüm Ünitesi — 10 Bin Kişi Bilgilendirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar'da 15 siteye geri dönüşüm üniteleri kurup 10 bin vatandaşı kaynağında ayrıştırma konusunda bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:54
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesindeki 15 siteye geri dönüşüm üniteleri yerleştirerek 10 bin vatandaşı kaynağında ayrıştırma konusunda bilgilendirdi ve ayrıştırılan atıkları kentin geri dönüşüm sistemine entegre etmeye başladı.

Proje koordinasyonu ve amaç

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Kayapınar Belediyesi ile ortak bir altyapı kurma projesi başlatıldı. Projenin hedefi sürdürülebilir ekosistemleri korumak, biyoçeşitliliği artırmak ve çevre kirliliğini azaltmak olarak açıklandı.

Ekipler, Kayapınar ilçesinde belirlenen 15 pilot siteye geri dönüşüm üniteleri yerleştirdi. Vatandaşların evlerinden itibaren başlattığı ayrıştırma sayesinde ambalaj atıkları ayrı toplanıyor ve kent genelindeki geri dönüşüm sistemine entegrasyonu sağlanıyor.

Yerinde inceleme ve bilinçlendirme

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Evin Dinar, Kayapınar Belediyesi Eşbaşkan Yardımcısı Volkan Tuncer, Temizlik İşleri Müdürü Sait Karataş ve ekipler çalışmanın başladığı sitelerde incelemelerde bulundu. Sitelerde yaşayan çocuklara geri dönüşümden elde edilen tohumlu kalem ve cetvel hediye edildi.

Evin Dinar çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Her atık çöp değildir. Plastik, kağıt, cam, metal ve organik atıklar, doğru ayrıştırılmadığı zaman yeniden kullanılamıyor ve geri dönüştürülemiyor. Bu da iklim krizinin en önemli sebeplerinden biridir. Bugünlerde iklim krizini konuşurken aslında en önemli meselelerden biri de tüketim alışkanlıklarımızdır."

Dinar, projenin yaygınlaştırılacağını belirterek sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bugün burada hem tüketim alışkanlıklarımıza dikkat çekmek ve atıkları doğru ayrıştırmak için Kayapınar Belediyesi ile bir çalışma başlattık. Evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarda atıkları doğru ayrıştırmanın aslında enerji tasarrufu sağladığı ve doğayı koruduğu bir gerçektir. Dolayısıyla biz bu çalışmayı tüm ilçe belediyelerimizle ortaklaşıp kent genelinde atıkları ayrıştırmayı, azaltmayı ve tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu çalışma 15 bölgede pilot siteler belirlenerek Kayapınar Belediyesi ile birlikte planlandı. 15 pilot siteye yerleştirilen ayrıştırma kutuları, doğru ayrıştırma ile dolduğu zaman Kayapınar Belediyesinin araçları tarafından toplanıyor."

Uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte Kayapınar'daki pilot sitelerden toplanan ayrıştırılmış atıkların kentin geri dönüşüm ağına entegrasyonu süratle sağlanacak.

