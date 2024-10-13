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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Renkli Görüntüler

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, çevre şehirlerden gelen ziyaretçilerle renkleniyor. Tarih ve kültür dolu etkinlikler ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:17
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Renkli Görüntüler

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, bu yıl da çevre illerden yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlik, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durak noktasını oluşturuyor. İkinci gününde devam eden festival, katılımcılara tarihi ve kültürel bir yolculuk sunuyor.

Tarihi Mekanlarda Etkinlikler

Festival etkinlikleri; İçkale, Dağkapı Meydanı, Hasan Paşa Hanı, ve Ulu Cami gibi tarihi bölgelerde gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ve diğer kültürel alanlarda sergiler, müzik dinletileri ve konserler ziyaretçilerle buluşuyor.

Ziyaretçilerden Olumlu Yorumlar

Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini keşfedenler arasında Tunceli'den gelen Güney Uğurlu, kenti ilk defa ziyaret ettiğini belirterek, "Diyarbakır'ın tarihi bir kent olduğunu zaten biliyorduk. Festival de tesadüf oldu. Tarihi bir dokusu var. Bütün medeniyetleri görebiliyorsunuz," şeklinde konuştu.

Hatay'dan gelen Betül Kaya, "Gerçekten tarihi çok zengin bir şehir. Şu an Suriçi'ni geziyoruz. Kültürel olarak çok zengin bir şehir." diyerek etkinlikleri beğendiklerini ifade etti. Ailesiyle Adana'dan gelen Sercan Özyılmaz ise, "Diyarbakır'ı çok beğendik. Esnaf çok iyi. Dışarıdan gelen misafirlere önem gösteriyorlar," şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, festivale ilgi gösterirken sadece Diyarbakır'da yaşayanlar değil, farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de festival kapsamında düzenlenen sergileri gezme, etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, festivale ilgi gösterirken sadece Diyarbakır'da yaşayanlar değil, farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de festival kapsamında düzenlenen sergileri gezme, etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, festivale ilgi gösterirken sadece Diyarbakır'da yaşayanlar değil, farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de festival kapsamında düzenlenen sergileri gezme, etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, festivale ilgi gösterirken sadece Diyarbakır'da yaşayanlar değil, farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de festival kapsamında düzenlenen sergileri gezme, etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, festivale ilgi gösterirken sadece Diyarbakır'da yaşayanlar değil, farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de festival kapsamında düzenlenen sergileri gezme, etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, festivale ilgi gösterirken sadece Diyarbakır'da yaşayanlar değil, farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de festival kapsamında düzenlenen sergileri gezme, etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, festivale ilgi gösterirken sadece Diyarbakır'da yaşayanlar değil, farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de festival kapsamında düzenlenen sergileri gezme, etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, festivale ilgi gösterirken sadece Diyarbakır'da yaşayanlar değil, farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de festival kapsamında düzenlenen sergileri gezme, etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, festivale ilgi gösterirken sadece Diyarbakır'da yaşayanlar değil, farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de festival kapsamında düzenlenen sergileri gezme, etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, festivale ilgi gösterirken sadece Diyarbakır'da yaşayanlar değil, farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de festival kapsamında düzenlenen sergileri gezme, etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, festivale ilgi gösterirken sadece Diyarbakır'da yaşayanlar değil, farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de festival kapsamında düzenlenen sergileri gezme, etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

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