Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı Protesto Edildi

Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da İsrail'in Filoya Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Diyarbakır, Elazığ ve Mardin'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarını protesto etti. Katılımcılar İsrail karşıtı sloganlar attı, Filistin ve Türk bayrakları taşıdı, tekbir getirdi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezi önünde bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen grup, filoya destek için toplandıklarını belirtti. Eylemde sık sık tekbir ve sloganlar yükseldi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, yaptığı açıklamada, destek için burada bulunduklarını ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Oğraş şunları kaydetti: "Küresel Sumud Filosu'nda yer alan bütün vicdan sahipleri, Allah katında sorumluluklarını yerine getirdi. Onlara destek ve ses olmak için burada toplandık. Allah'ım, sen de bunu kendi rızan için kabul gör. İnanıyoruz ki bu hayra alamettir ve güzel bir çığır olacaktır."

Açıklamaya, Memur-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığ

Elazığ'da El-Aksa Platformu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi de İsrail'in filoya yönelik saldırısını kınadı. Katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, tekbir getirdi ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Yemliha Akyıldız grup adına yaptığı konuşmada, bugün tüm insanlığın gözü önünde bir utanç yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu, sadece bir saldırı değil hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir, yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve iki yılı aşan soykırım şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ediyor."

Mardin

Mardin'de merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Kudüs Evi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Katılımcılar tekbir getirip İsrail karşıtı sloganlar attı.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Allah'ım Gazze'ye ümit olmak için yola çıkanları ümitsiz, dermansız, kimsesiz bırakma. İsrail bunun hesabını mutlaka verecektir." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıya tepki gösterildi. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezi önünde bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail karşıtı sloganlar attı, Filistin bayrakları taşıdı, tekbir getirdi.