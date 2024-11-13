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Diyarbakır Valiliği'nden Üfürükçü Açıklaması: Yanlış Bilgilendirme ve Gerçekler

Diyarbakır Valiliği, Narin Güran'ın kaybolduğu dönemde üfürükçülerle görüşüldüğünü doğruladı ancak jandarmanın bu kişilere yardım talep etmediğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:33
Diyarbakır Valiliği'nden Üfürükçü Açıklaması: Yanlış Bilgilendirme ve Gerçekler

Diyarbakır Valiliği'nden Açıklama

Diyarbakır Valiliği, sosyal medya ve basında yer alan "Narin Güran'ı üfürükçü ile aramışlar" başlıklı haberlere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Valilik, haberlerin doğru olmadığını ve halkı yanıltan bir içerik taşıdığını vurguladı.

Narin Güran'ın Kayboluşu

Açıklamada, Narin Güran'ın kayıp olarak arandığı dönemde, aile bireylerinin kendi inisiyatifleriyle 'üfürükçü' olarak tabir edilen bazı kişilerle görüşme yaptığı belirtildi. Bu kişilerin, Narin’i bulmak için köyde kısa süreli arama yaptığı ifade edildi.

Jandarmanın Müdahalesi

Durumdan şüphelenen sağlık personelinin olayı jandarmaya bildirmesi üzerine, jandarma olayla müdahil oldu. Valilik, jandarmanın bu kişilerin araştırmasını ve sorgulamasını gerçekleştirdiğini, ancak jandarma personelinin Narin Güran’ın bulunması için bu kişilerden yardım talep ettiğinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

Sonuç olarak, Diyarbakır Valiliği, halkı bilgilendirme amacıyla açıklamada bulundu ve olayla ilgili gerçeklerin net bir şekilde ortaya konmasına önem verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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