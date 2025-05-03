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DJ Mahmut Orhan, Bursaspor İçin Muhteşem Bir Konser Verdi

DJ Mahmut Orhan, Bursaspor için düzenlediği konserde binlerce seveniyle buluştu.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 23:15
DJ Mahmut Orhan, Bursaspor İçin Muhteşem Bir Konser Verdi

DJ Mahmut Orhan, Bursaspor İçin Konser Verdi

DJ Mahmut Orhan, Bursaspor Kulübü yararına unutulmaz bir konser düzenledi. Bursa'nın gururu olarak tanınan Mahmut Orhan, şampiyonluk kutlamaları ve kulübüne destek amacıyla kente geldi.

Binlerce Hayranıyla Buluştu

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda gerçekleştirilen konser, yeşil-beyazlı taraftarların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Binlerce kişi, Mahmut Orhan'ın müzikleri ve etkileyici ışık gösterileri eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Bursasporlu Futbolcular da Hayranlıkla İzledi

Konserde, Bursasporlu futbolcular da yer aldı. Ayrıca, yeni sezon formalarının tanıtımı gerçekleştirildi. Bu özel etkinlik, hem kulübe destek olma hem de Bursaspor'un taraftarlarıyla buluşması açısından önemli bir anlam taşıdı.

DJ Mahmut Orhan, Bursaspor Kulübü yararına konser verdi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda...

DJ Mahmut Orhan, Bursaspor Kulübü yararına konser verdi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda düzenlenen konsere katılan Mahmut Orhan, yeşil-beyazlı taraftarın ve sevenlerinin karşısına çıktı.

DJ Mahmut Orhan, Bursaspor Kulübü yararına konser verdi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda...

DJ Mahmut Orhan, Bursaspor Kulübü yararına konser verdi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda düzenlenen konsere katılan Mahmut Orhan, yeşil-beyazlı taraftarın ve sevenlerinin karşısına çıktı.

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