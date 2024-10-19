DJI, Pentagon'a Dava Açtı

Çinli dron üreticisi DJI, ABD Savunma Bakanlığı tarafından "askeri şirket" olarak sınıflandırılmasına karşı yasal süreci başlattı.

Davayla İlgili Açıklamalar

DJI, açıklamasında, Pentagon tarafından yapılan sınıflandırmanın haksız olduğunu ve bu durumun şirkete önemli mali kayıplara yol açtığını dile getirdi. Şirket, bu nedenle, yaptırım listesinden çıkarılmasını talep ediyor.

Görüşmelerin Sonu

16 ay süren görüşmelerin ardından sonuç alamadıklarını belirten DJI, Federal Mahkeme’ye başvurma gereksinimi doğduğunu ifade etti.

DJI'nın Pozisyonu

Açıklamada, "DJI, Çin ordusuna bağlı değildir ve bu organ tarafından kontrol edilmemektedir. ABD Savunma Bakanlığı da şirketimizin askeri dronlar üretmediğini, aksine tüketici odaklı ticari dronlar geliştirdiğini kabul etmektedir. DJI, sivil dron ürünleri üzerinde yoğunlaşmakta ve bu ürünlerin askeri amaçlarla kullanılmasına karşı durmaktadır," ifadelerine yer verildi.

Yasal Sınıflandırma

2022 yılında, ABD Savunma Bakanlığı, DJI'yı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası çerçevesinde "Çin Askeri Şirketleri" listesine eklemişti.