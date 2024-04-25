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DMM açıkladı: “Uyku apnesi olanların ehliyet alamayacağı yönündeki haberler çarpıtılmıştır”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kara Yolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığına dair çıkan haber ve iddiaları yalandı. DMM, uyku apnesi tanısı alan kişilerin ehliyet alamayacağı ve ehliyetlerinin yenilenmeyeceği haberlerinin çarpıtılmış olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:31
DMM açıkladı: “Uyku apnesi olanların ehliyet alamayacağı yönündeki haberler çarpıtılmıştır”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), uyku apnesi olan vatandaşların ehliyet alamayacağı ya da ehliyetlerini yenilemeyeceği yönündeki haber ve iddialara yanıt verdi. DMM, ağır ve orta derecede uyku apnesi olan ve gündüz uyku halinin gözlemlendiği kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacaklarını ifade etti. Öte yandan tedavi gören ve doktor heyeti tarafından “sürücü belgesi alabilir” kararı olanların ise ehliyet alabilecekleri ve ehliyetlerini yenileyebilecekleri belirtildi.

DMM, bu konuda çıkan ve kamuoyunu manipüle etmeye çalışan haberlere itibar edilmemesini istedi.

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