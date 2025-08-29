DMM: Bakan Güler'in 'Masa Taşıdığı' İddiası Dezenformasyon

DMM'den açıklama: Görüntüler protokol teamülünün yansıması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki generalle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde masa taşıdı" iddialarının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Açıklamada, 28 Ağustos tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen Teknofest Mavi Vatan Açılış Töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından milli uçak gemisi maketi takdim edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu tür törenlerde hediye takdiminin her zaman ev sahibi kurum tarafından gerçekleştirildiği ve bahse konu görüntülerin yalnızca bu protokol teamülünün bir yansıması olduğu vurgulandı.

"Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan iddialar asılsız, manipülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon faaliyetidir. Bu paylaşımlar, devlet kurumlarını hedef alarak algı operasyonu yürütmeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu tür manipülatif içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."