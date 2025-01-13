DMM, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Hastanelerde Öncelik Verildiği İddasını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde Türk vatandaşlarından önce öncelik verildiği iddialarını reddetti. DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara karşılık olarak, Sağlık Bakanlığının poliklinik hizmetlerine ilişkin genelgesinde sadece belirli durumların öncelik sırasına tabi olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda, genel sağlık hizmetlerinin aksamasına izin vermeyecek şekilde öncelik sırasının düzenlendiği belirtildi.

Öncelik Sırası Belirli Gruplara Aittir

Açıklamada, hastanelerde öncelik alacak gruplar şu şekilde sıralandı:

Acil vakalar Engelli hastalar Hamileler 65 yaş üstü hastalar Yedi yaşından küçük çocuklar Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri, malul ve gaziler ile aileleri 669 sayılı KHK kapsamında öncelikli olanlar 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu tedbir kararı olan çocuklar 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamındaki kadınlar Hakimler ve cumhuriyet savcıları

DMM'nin açıklamasında, kamuoyunu yanıltıcı ve provoke edici bu tür asılsız bilgi ve iddialara itibar edilmemesi gerektiği önemle vurgulandı.