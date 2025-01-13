DMM, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Hastanelerde Öncelik Verildiği İddasını Yalanladı

DMM, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik verildiği iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:54
DMM, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Hastanelerde Öncelik Verildiği İddasını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde Türk vatandaşlarından önce öncelik verildiği iddialarını reddetti. DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara karşılık olarak, Sağlık Bakanlığının poliklinik hizmetlerine ilişkin genelgesinde sadece belirli durumların öncelik sırasına tabi olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda, genel sağlık hizmetlerinin aksamasına izin vermeyecek şekilde öncelik sırasının düzenlendiği belirtildi.

Öncelik Sırası Belirli Gruplara Aittir

Açıklamada, hastanelerde öncelik alacak gruplar şu şekilde sıralandı:

  1. Acil vakalar
  2. Engelli hastalar
  3. Hamileler
  4. 65 yaş üstü hastalar
  5. Yedi yaşından küçük çocuklar
  6. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri, malul ve gaziler ile aileleri
  7. 669 sayılı KHK kapsamında öncelikli olanlar
  8. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu tedbir kararı olan çocuklar
  9. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamındaki kadınlar
  10. Hakimler ve cumhuriyet savcıları

DMM'nin açıklamasında, kamuoyunu yanıltıcı ve provoke edici bu tür asılsız bilgi ve iddialara itibar edilmemesi gerektiği önemle vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 14 Ocak 2025'te Önemli Gelişmeler
2
İsrail, Alıkoyduğu Doktoru Suçsuzca Mahkemeye Sevk Etti
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye İçin Kapsayıcı Yönetim Çözümü Şart
4
Libya'da Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Görüştü
5
Çorum'da Kamyonun Çarptığı Trafik Polisi Ağır Yaralandı
6
Beta Enerji Filarmoni Orkestrası İlk Konseriyle Dinleyicileri Büyüledi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!