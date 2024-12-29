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DMM, PKK/YPG'nin Bakan Fidan'a Yönelik İddialarını Yalanladı

DMM, PKK/YPG'nin Bakan Fidan'a ait olduğu iddialarını yalanlayarak, terör örgütlerinin manipülasyonlarına karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 20:55
DMM, PKK/YPG'nin Bakan Fidan'a Yönelik İddialarını Yalanladı

DMM, PKK/YPG'nin Hesaplarından Gelen Paylaşımları Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/YPG'nin propaganda hesaplarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurguladığı hatırlatıldı. Fidan'ın bu görüşmede, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlama çabalarını desteklediği ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Fidan'ın konuşmasında herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, doğrudan terör örgütlerini isimleriyle hedef aldığını belirtti. DMM, terör örgütleri tarafından ortaya atılan asılsız iddialara karşı kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

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