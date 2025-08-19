DMM: Samsun ve Zonguldak'ta 'orman talanı' iddiası asılsız

DMM: Samsun ve Zonguldak iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin sosyal medyada yayılan "ormanların talan edildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımların dezenformasyon içerdiği vurgulanarak, devlet ormanlarının Hazine adına tescilli olduğu ve bu alanlardaki her türlü tasarrufun Orman Genel Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi.

DMM açıklamasında, Orman Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmaları sayesinde Türkiye'nin son 20 yılda orman varlığını 2,6 milyon hektar artırdığı; ülkenin ağaçlandırma sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada 4'üncü olduğunun altı çizildi.

15 Ağustos 2025 tarihli ve 10212 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak'ta resmi kayıtlarda orman olarak görünen ancak fiilen orman niteliği taşımayan, taşlık, kayalık ve verimsiz sahaların toplam 99,4 hektarlık alanın orman sınırları dışına çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bu işlem yalnızca fiilen orman vasfını yitirmiş alanları kapsamaktadır, orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca aynı karar uyarınca, orman sınırlarından çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğünde, yani 198,8 hektarlık Hazineye ait taşınmazın Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilerek orman tesisi edilmek suretiyle yeni orman alanı olarak kazandırılacağı belirtildi.

DMM, kararın ormanların "talan edilmesi" ya da "konut projelerine açılması" anlamına gelmediğini; aksine orman varlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesinden ibaret olduğunu açıkladı.