DMO'nun Online Kataloğu ile Kamu Alımlarında Dijital Dönüşüm Hızlanıyor

MERTKAN ORUÇ - Türkiye'de merkezi satın alma faaliyetlerini yürüten Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu alımlarında rekabeti, şeffaflığı ve tasarrufu artırmak amacıyla tedarikçi başvuru süreçlerini tamamen dijital ortama taşıdı.

Süreçlerde ne değişiyor?

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, DMO uzun yıllardır sürdürdüğü hizmetleri dijitalleştirerek kamu kurumlarının kullanılan e-Satış Portalı'nın daha etkin ve verimli işlemesini hedefliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Online Katalog Sistemi ile daha önce fiziki evrakla yürütülen başvuru işlemleri elektronik ortama taşınıyor.

Yeni sistem sayesinde tedarikçiler ürün bilgilerini, belgelerini ve başvuru formlarını doğrudan sisteme yükleyebilecek. Bu uygulama ile daha fazla tedarikçinin platforma dahil olması bekleniyor; dolayısıyla rekabet, tasarruf ve şeffaflık artacak.

Dijitalleşme yalnızca zaman kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda değerlendirmelerin daha düzenli, hızlı ve güvenilir biçimde yapılmasına imkan tanıyacak.

Pilot uygulama: Bilişim sektörü

DMO, sistemin pilot uygulamasını bilişim ürün grubu firmaları için başlattı. Pilot proje ile hem tedarikçiler hem de kamu kurumlarının süreçleri daha erişilebilir ve etkin bir yapıya kavuşacak. Pilotun başarıyla tamamlanmasının ardından sistem tüm ürün gruplarına yaygınlaştırılacak.

Bakan Şimşek'in değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DMO'nun kamu hizmetlerinin kesintisizliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin etkin ve verimli tedariki için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "DMO, sunduğu hizmetleri güncel ihtiyaçlara uygun olarak dijital ortama taşıyor. Kamu hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz yürütülmesi için tüm alanlarda dijital dönüşüm süreçlerine hız veriyoruz. Elektronik başvuru sisteminin tedarik süreçlerini hızlandırmasıyla sektörlerimiz daha verimli hizmet alacak."

Online Katalog Sistemi, kamu alımlarında şeffaflık, rekabet ve maliyet etkinliği hedeflerini destekleyerek dijital dönüşümün somut adımlarından biri oldu.