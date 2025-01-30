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Doğa Dostu Biyoplastikler: Petrole Alternatif Yeni Çözüm

İTÜ Öğr. Üyesi Doç. Dr. Reza Nofar, biyoplastiklerin petrol bazlı plastiklere sürdürülebilir alternatif olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:11
Doğa Dostu Biyoplastikler: Petrole Alternatif Yeni Çözüm

Biyoplastikler Plastik Kirliliğine Çözüm Mü?

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reza Nofar, petrol bazlı plastiklere alternatif olan doğada çözünebilen ve sürdürülebilir biyoplastikler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Bu kapsamda, AA'nın plastik kirliliği üzerine ele aldığı dosya haberin üçüncü bölümünde biyoplastiklerin önemi vurgulandı.

Karbon Salınımını Azaltıyor

Doç. Dr. Nofar, petrole dayalı plastiklerin üretiminde kullanılan fosil kaynakların büyük miktarda karbon salımına yol açtığını belirtti. Her 1 ton petrol bazlı plastik üretimi için yaklaşık 1,7 ila 3 ton karbondioksit salınımı gerçekleştirildiğine dikkat çeken Nofar, biyoplastiklerin üretiminin ise yalnızca 0,8 ila 1,5 ton karbondioksit saldığına değindi.

Biyoplastiklerin Avantajları

Biyoplastikler, %100 doğal biyo-bazlı malzemelerden yapıldıkları için doğada daha kısa sürede çözünebiliyor. Bakteri türleri ve bitkisel yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen bu polimerler, özellikle gıda, kozmetik ve temizlik endüstrisinde kullanılmakta.

Yeşil Plastiklerin Geleceği

Nofar, sürdürülebilir ve doğa dostu plastiklerin çeşitli sektörlerde yer almasını hedeflediklerini belirterek, “Çevre kirliliğini azaltarak petrole bağımlılığımızı minimize etmeyi amaçlıyoruz.” dedi. Biyobazlı plastiklerin otomotiv, inşaat ve paketleme gibi alanlarda uygulanabilirliğini artırmak için yeni formülasyonlar geliştirdiklerini de ekledi.

Devlet Desteğinin Önemi

Biyoplastiklerin maliyetinin petrol bazlı ürünlerden daha yüksek olmasının, özel sektörün bu malzemelere yaklaşımını olumsuz etkilediğini vurgulayan Nofar, devlet desteğinin bu alandaki gelişmeler için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Geri Dönüşüm Üzerine Çalışmalar

Doç. Dr. Nofar, geri dönüştürülmüş plastik ürünler üzerinde de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti ve bu ürünlerin kullanılabilirliğini artırmak adına performans iyileştirme teknolojileri geliştirdiklerini aktardı.

Eğitim ve Farkındalık

Son olarak, yalnızca bilimsel çalışmaların yeterli olmayacağını ifade eden Nofar, plastik atıkların azaltılması için eğitim ve halk bilincinin artırılması gerektiğini kaydetti. “Çocuklarımıza ilkokuldan itibaren çevre bilinci kazandırmalıyız.” diyerek sözlerini tamamladı.

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