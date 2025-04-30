Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Doğalgaza çift haneli zam geliyor! Nisan ayının başında elektrik tarifelerine yapılan sert artışın ardından, enerji maliyetleri bir kez daha gündemde. Türkiye'de süregelen enerji fiyatlarındaki yükselişin etkileri hissedilmeye devam ediyor. Önceki gelişmelerin ardından, şimdi dikkatler doğalgaza çevrilmiş durumda.

Nisan ayının başında elektrik tarifelerinde gerçekleşen yaklaşık yüzde 25'lik artış, konut aboneleri de dahil olmak üzere geniş bir kitleyi etkilemişti. Bu durumun ardından, doğalgaz fiyatlarında da bir artış olacağı konuşuluyor. Ancak geçmişte yalnızca sanayi tipi aboneleri etkileyen doğalgaz zammı, şimdi konut abonelerine de yansıma potansiyeli taşıyor.

Sektörden edinilen bilgilere göre, enerji yönetimi yüksek tempoda çalışmalara devam ediyor. Bu çalışmaların odağında, bugüne kadar nispeten stabil kalan konut doğalgaz tarifelerine yönelik bir artış hazırlığı bulunuyor. Kaynaklar, bu artışın ciddi boyutlarda olacağına dikkat çekmektedir.

Birçok hane için kış aylarında ısınma amacıyla en çok tercih edilen enerji kaynaklarından biri olan doğalgazda yaşanacak olası zam, doğrudan milyonlarca hanenin faturalarını etkileyecek. Konut doğalgazında beklenen zam oranlarına ilişkin değerlendirmelerde, 'doğalgaza, elektrik zammına yakın çift haneli zam sürpriz olmayacaktır' ifadesi kullanılmakta. Buna göre, konut doğalgaz tarifelerinde yüzde 20 ila 25 arasında bir artış yaşanması bekleniyor.