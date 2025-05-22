Doğasever Çift, Kesmeye Kıyamadığı Ağaçları Kreş Projesine Dâhil Etti

Almanya'da yaşayan 26 yıllık öğretmen Celal Özcan ve eşi Emel Özcan, Yalova'daki kreş ve gündüz bakımevi projesinde kesilmesi talep edilen 3 çam ağacını, projeye dahil ederek büyük bir duyarlılık gösterdi.

Merkeze bağlı Safran Köyü'nde 2023 yılında açmayı planladıkları kreş için bahçeli bir ev satın alan çift, yüklenici firmanın bahçe içerisindeki çam ağaçlarını kesme isteğini geri çevirerek, bu ağaçları koruma kararı aldı.

Mimar ile anlaşarak, çocukların yemek yiyeceği alanın ortasında kalan ağacın koruma altına alınması için camlı bir yapı ve çatı sistemi dikkate alındı. Ayrıca, ağaçların gövdesine ahşap merdivenler yerleştirilerek, etkinlik alanı olarak değerlendirilmesi sağlandı.

Kreş ve gündüz bakımevi, 2 dönümlük arazide inşa edilerek, toplamda 4 derslikten oluştu. Bu yapıda kesimden kurtarılan ağaçların gölgesinde 60 çocuk, hem yemeklerini yiyor hem de kitap okuma ve boyama etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Ağaçların Ekosistemine Saygı Gösterme Anlayışı

Kreş Müdürü Nihal Maviş, inşaat sürecinde karşılaşılan ağaç kesme isteğine karşı durduklarını belirterek, "Ağaçların gövdesinin yanındaki kuşları, böcekleri ve yapraklarındaki sistemi de düşündük. Herhangi bir kesim, ekosistemi yok edecek kadar büyük bir etkiye sahip. Bu nedenle bina planlarımızı ağaçlara göre yeniden düzenledik," dedi.

Maviş, ayrıca masal evi yapmak istedikleri alanda bulunan iki çam ağacının olduğu bölgedeki yapıyı da ağaçların konumuna göre planladıklarını belirtti.

İlham Kaynağı: Yürüyen Köşk

Özcan çiftinin doğa dostu anlayışına ilham veren unsurlardan biri de, Mustafa Kemal Atatürk'ün Yürüyen Köşk'ü 4 metre 85 santimetre raylar üzerinden taşımaktı. Maviş, "Bu örnekten ilham alarak, doğaya saygımızı mimari prensip olarak değil, bir yaşam felsefesi haline getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Samet Öztürk, kreşte görev aldığı süre boyunca, doğayla iç içe alanlarda çocukların büyümesini amaçladıklarını vurguladı. "Çocukları doğayı seven, çevreci bir anlayışla geleceğe hazırlamak istediğimiz bir model oluşturduk. Ağaçların kesilmesine izin vermeyerek küçük ama anlamlı bir adım atmış olduk," diyerek projelerine ancak başlangıç olarak baktıklarını ifade etti.

Almanya'da yaşayan 26 yıllık öğretmen Celal Özcan ve ev hanımı eşi Emel Özcan, Yalova'ya inşa ettikleri kreş ve gündüz bakımevi alanında bulunan 3 çam ağacını kesmemek için binanın adeta bir parçası gibi projeye dahil etti. Doğayla iç içe 2 dönüm arazi üzerine kurulu 2 katlı, 4 derslik bir eğitim yuvasına dönüştürülen kreş ve gündüz bakımevine gelen 60 çocuk, kesilmekten kurtarılan ağaçların gölgesinde hem yemeklerini yiyor hem de kitap okuma ve boyama etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Almanya'da yaşayan 26 yıllık öğretmen Celal Özcan ve ev hanımı eşi Emel Özcan, Yalova'ya inşa ettikleri kreş ve gündüz bakımevi alanında bulunan 3 çam ağacını kesmemek için binanın adeta bir parçası gibi projeye dahil etti. Doğayla iç içe 2 dönüm arazi üzerine kurulu 2 katlı, 4 derslik bir eğitim yuvasına dönüştürülen kreş ve gündüz bakımevine gelen 60 çocuk, kesilmekten kurtarılan ağaçların gölgesinde hem yemeklerini yiyor hem de kitap okuma ve boyama etkinlikleri gerçekleştiriyor.