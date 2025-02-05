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Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kar Yağışı Başladı

Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini gösterdi, ekipler karla mücadele için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:31
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kar Yağışı Başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Meteoroloji'nin yaptğı uyarılar doğrultusunda, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı süregelen etkisini göstermeye başladı. Özellikle Erzincan ilinde yoğun bir şekilde yağan kar, etrafı bembeyaz bir örtüyle kapladı.

Karayolları ve belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatarak ulaşımın aksamaması için yoğun gayret sarf ediyor. Yüksek kesimlerde artan kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmakta.

Polis ekipleri, seyahat eden sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor.

Ardahan’da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ardahan ilinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürdü. Kentin beyaza bürünmesiyle birlikte karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk alanlarındaki karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Özellikle Göle ilçesinde kar yağışı etkili bir şekilde devam ediyor.

Her iki ilde de takip edilen bu durum, bölgenin kış şartlarıyla mücadelede hazırlıklı olmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Meteorolojinin uyarısıyla kar beklenen Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde, yağış etkili...

Meteorolojinin uyarısıyla kar beklenen Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde, yağış etkili olmaya başladı. Erzincan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyarısıyla kar beklenen Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde, yağış etkili...

Meteorolojinin uyarısıyla kar beklenen Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde, yağış etkili olmaya başladı. Erzincan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

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