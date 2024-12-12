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Doğu Karadeniz'e Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji, bölgede etkili olacak yağışların tehlikelerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:16
Doğu Karadeniz'e Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yapılan tahminlere göre, bölgede devam eden kuvvetli yağışların yarın da etkisini sürdüreceği bekleniyor.

Yağışların Görüleceği Zaman Dilimi

Bölgede yarın öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli, yer yer ise şiddetli yağmur ve sağanağın etkili olacağı öngörülmekte. Ayrıca, 300 metre rakım ve üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı yaşanması muhtemel.

Alınması Gereken Önlemler

Kuvvetli yağışların beraberinde ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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