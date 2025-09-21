Doğu Karadeniz'in Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'un yüksek kesimleri ile yaylalarında sağanaklar yerini kara bıraktı; birçok yayla ve yol bölgesi beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 10:29
Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt illerinin yüksek kesimleri ile bazı yaylalarında etkili olan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Yer yer etkili olan sağanaklar, sıcaklığın düşmesiyle kara dönüştü.

Trabzon

Trabzon'da görülen sağanak yağış, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat, Kuşmer ve Mağlakamboz yaylaları ile Araklı-Bayburt kara yolunun Soğanlı Dağı mevkisi karın etkili olduğu bölgeler arasında yer aldı.

Rize

Rize'nin yüksek kesimleri de karla kaplandı. Kentte iki gündür etkili olan sağanağın ardından yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Kar, dün geceden itibaren Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar ile İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde aralıklarla etkili oldu.

Gümüşhane

Gümüşhane'de gece saatlerinde görülen yağmur, yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla kara dönüştü. Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylasındaki vatandaşlar sabah kar manzarasıyla karşılaştı.

Bayburt

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren etkili olan soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağının zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri kar yağışı sonrası beyaza büründü.

