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Doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili dört Bakanlık ortak çalışma grubu kuruyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık hızının düşmesi üzerine kapsamlı bir saha çalışması başlatılacağını ve bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile birlikte bir çalışma grubu oluşturduklarını açıkladı. Göktaş, bu konunun Türkiye'nin geleceği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 12:54
Doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili dört Bakanlık ortak çalışma grubu kuruyor

Göktaş, doğurganlık hızının azalmasının yalnızca Türkiye'nin değil, küresel bir sorun olduğunun altını çizerek, "Bu konunun ciddiyetinin farkındayız. Türkiye hala genç ve dinamik bir nüfusa sahip ancak doğurganlık oranının azalması ilerleyen yıllarda ülkemiz için büyük bir risk teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı'nın yeni stratejiler geliştirdiğini belirten Göktaş, "Doğurganlık hızı azalması ve nüfusun yaşlanması sorunlarına yönelik politikalarımızı çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Bu çerçevede, doğum oranının en düşük olduğu üç ili pilot uygulama kapsamına alarak, Aile ve Gençlik Fonu'nu buralarda hayata geçireceğiz" dedi.

Göktaş, doğurganlık hızının azalmasının Türkiye'nin sosyal ve ekonomik geleceği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bakan Göktaş, doğum oranlarının düşüşüne karşı alınacak tedbirleri detaylandırarak, "Aile ve Gençlik Fonu'nun etkin kullanımını sağlamak amacıyla doğum oranlarının en düşük olduğu illeri pilot uygulama kapsamında değerlendiriyoruz. Bu kapsamda ailelerin desteklenmesi için çeşitli teşvikler ve sosyal hizmet programları oluşturacağız" şeklinde konuştu.

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